Йортикка считает, что уровень сборной Финляндии упал из-за ухода финнов из КХЛ

Бывший тренер «Амура» Ханну Йортикка объяснил, с чем связано падение результатов сборной Финляндии на международной арене. По его мнению, причина заключается в отсутствии игроков в КХЛ.

«Почему мы побеждали в период с 2019 по 2022 год? У нас было 30 игроков в КХЛ, а теперь их в сборной заменили молодые хоккеисты. Многие люди не видят сути этой проблемы. Сейчас у нас в основном играют хоккеисты из финской лиги. У нас нет конкурентного преимущества», — цитирует Йортикку Iltalehti.

На двух последних чемпионатах мира подряд сборная Финляндии завершала свое выступление на стадии четвертьфинала. Последний раз финны выигрывали мировое первенство в 2022 году. В 2021-м Финляндия стала серебряным призером турнира, а в 2019-м взяла золотые медали.

В 2022-м финны также стали победителями Олимпийских игр. Национальная команда Финляндии по хоккею является второй сборной в истории, которой удалось выиграть Олимпиаду и чемпионат мира в один год.