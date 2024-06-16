Потапов прокомментировал работу Тамбиева в «Адмирале»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов поделился мнением по поводу работы главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева.

— Моя главная претензия к тренерам, и не только к Тамбиеву, — надо уважать хоккеистов. Это не рабы и дешевая рабочая сила, а люди, отцы, мужья, сыновья. Ни в коем случае нельзя переходить на личности. Я не говорю про стиль игры и не считаю, что у «Адмирала» унылый и нудный хоккей. Если это принесло Тамбиеву успех в первый год, то почему бы и нет? Я сам долго играл в приблизительно такой же хоккей в Нижнем Новгороде. И поэтому только за, если это дает результат, но должно быть уважение к личностям. Тренировка «Адмирала» 1 января — это просто подвело черту и меня «прорвало». Думаю, это не совсем правильно. Надо уважать игроков, — цитирует Потапова «РБ Спорт».