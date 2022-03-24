Защитник «Салавата Юлаева» Панин дисквалифицирован на три матча

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин дисквалифицирован на три матча, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника Григория Панина по п. 1.3 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), дисквалифицировать на две игры и подвергнуть денежному штрафу, — говорится в заявлении КХЛ. — В соответствии с п. 4.3.1 ст. 28 дисциплинарного регламента КХЛ, если хоккеист наказан вторым и каждым последующим дисциплинарным штрафом до конца встречи (20 минут) в разных матчах, то на него накладывается дополнительная одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф».

Напомним, что Панин был удален в четвертом матче серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (1:7) за силовой прием в голову нападающему соперника Лукашу Седлаку.

Счет в серии — 2-2. Следующая встреча пройдет в Челябинске 25 марта.