Третьяк назвал подарком для болельщиков четвертый матч серии ЦСКА — «Динамо»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал подарком для болельщиков четвертый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ ЦСКА — «Динамо» (6:3).

Армейцы уступали со счетом 0:3 в середине первого периода, после чего забросили шесть безответных шайб.

«Первый период был полностью за «Динамо», команда вышла отмобилизованной. ЦСКА, как показалось, решил, что первый период будет легкой прогулкой — не знаю, почему первый период они так сыграли.

Но потом ЦСКА показал свой характер: игроки взяли и два периода отработали на пять баллов. Включили катание, не давали даже вздохнуть «Динамо», поэтому победа заслуженная. Считаю, такой матч для болельщиков — это подарок. С вратарями у «Динамо» была чехарда — они хорошие, но играли нестабильно. Нестабильность и передается команде, но чередовали хорошие и плохие игры. Не скажу, что у «Динамо» несбалансированный состав, просто у ЦСКА больше мастерства. Ну, и сыграли свою роль последние удаления, благодаря которым забили пятую и шестую шайбы», — приводит ТАСС слова Третьяка.

Благодаря победе в четвертом матче армейцы выиграли серию у «Динамо» со счетом 4-0 и стали первыми полуфиналистами Кубка Гагарина.