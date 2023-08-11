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Сегодня, 17:15

Чешский защитник КХЛ Клок — о гражданстве РФ североамериканских хоккеистов: «Ха-ха! Интересно, они говорят на русском?»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок в эксклюзивном интервью «СЭ» отреагировал на новость о получении российского гражданства Брэнданом Лайпсиком, Бреннаном Менеллом и Кэмом Ли.

— Слышали о том, что Лайпсик, Менелл и Кэм Ли получили российское гражданство?

— Да, конечно. Ха-ха, интересно, они говорят на русском? Теперь они не будут легионерами, это поможет их командам.

— Как получилось, что за прошлый сезон вы сыграли в трех командах?

— В «Регле» меня позвал генеральный менеджер, а получилось так, что главный тренер не видел меня в команде. Переход в «Лугано» был отличным решением — отличная команда, близко от моего дома. Я мог там остаться, и если бы я не вернулся, то наверняка бы продолжил выступать за «Лугано», — сказал Клок «СЭ».

«Нефтехимик» объявил о возвращении Клока в июле этого года. 28-летний защитник заключил двухлетний контракт с командой. Ранее чех уже выступал за «Нефтехимик» в сезоне-2021/22.

Полностью интервью Лукаша Клока читайте на сайте «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
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