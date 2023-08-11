Чешский защитник Клок — о хейте на родине из-за выступления в России: «Получил много гневных сообщений в соцсетях»

Защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся из-за выступления в КХЛ.

— Чувствовали ли вы давление в Чехии из-за подписания контракта?

— Конечно, не все были рады этому. Но это моя жизнь. Я подписывал новый контракт на два года, но в клубе поняли непростую ситуацию и отпустили меня весной 2022 года. Я дал слово, что если вернусь в КХЛ, то только в «Нефтехимик».

Люди в Чехии читают газеты и осуждают, но это мое решение. Моя семья приняла его и поняла меня. Я всего лишь хочу играть на самом высоком уровне и получать удовольствие от своего любимого дела.

— Информация о вашем возвращении была секретной, но вас все равно отцепили от сборной перед чемпионатом мира. Почему?

— У меня были семейные проблемы, накопились травмы. Было сложно отказать национальной сборной, ведь и в «Лугано» я провел хорошо концовку сезона. Но я решил, что мне нужно больше времени провести с семьей, получше подготовиться к новому сезону. Да, я просил Ларионова, чтобы о моем переходе не писали в России — иначе я бы столкнулся с большой волной хейта. При этом в Чехии все равно узнали об этом — после я получил много гневных сообщений в соцсетях. Но я не обращаю внимания на это.

— Дмитрий Яшкин сказал о том, что хотел бы сыграть на домашнем чемпионате мира в следующем году, но понятно, что шансов нет. Что думаете об этом?

— Я уважаю решение федерации, но и они должны уважать наше решение. Когда я подписывал контракт с «Нефтехимиком», я знал, что не смогу больше играть за сборную. Конечно, это печально, но ничего тут уже не поделаешь. Не хочется никого винить в этом, — сказал Клок «СЭ».

«Нефтехимик» объявил о возвращении Клока в июле этого года. 28-летний защитник заключил двухлетний контракт с командой. Ранее чех уже выступал за «Нефтехимик» в сезоне-2021/22.

Полностью интервью Лукаша Клока читайте на сайте «СЭ».