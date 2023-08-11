«Сочи» расторг контракт с защитником Димитровым по соглашению сторон

«Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Никитой Димитровым, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 20-летний хоккеист дебютировал в КХЛ. Он сыграл за команду 5 матчей и не набрал очков при показателе полезности «-1».

Подготовку к новому сезону игрок начал в составе «Ростова».

Ранее «Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Никитой Ващенко.