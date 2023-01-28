Защитник минского «Динамо» показал средний палец игрокам «Торпедо»

Нападающий минского «Динамо» Джон Гилмор повздорил с игроками «Торпедо» по ходу матча регулярного чемпионата КХЛ.

Канадец, находясь на своей скамейке запасных, адресовал нижегородцам угрожающий жест. Хоккеист провел большим пальцем себе по горлу — такой жест носит название «жеста смерти».

Жест Джона Гилмора.

После этого он показал еще один неприличный жест — средний палец.

Теперь игроку может грозить денежный штраф и дисквалификация за неспортивное поведение.