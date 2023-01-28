Леонид Вайсфельд оценил выступление «Трактора» в нынешнем сезоне
Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил выступление «Трактора». На данный момент челябинская команда занимает последнее, одиннадцатое место на Востоке.
— Когда специалистам задают вопрос, какая из четырех команд выйдет в плей-офф, все склоняются к тому, что это будет «Трактор». Я тоже так думал, потому что по составу и всем параметрам челябинский клуб опережает «Нефтехимик», «Барыс» и «Амур». Но последние матчи «Трактора» удивляют. Две встречи подряд он проиграл «Барысу», своему прямому конкуренту. Это, конечно, не слабый соперник, но в такой ситуации надо выгрызать очки. В интервью игроки «Трактора» говорят, что хотят в плей-офф. Но что же вы туда не попадаете с таким составом? Поэтому нет стопроцентной уверенности, что «Трактор» попадает в плей-офф, — сказал Вайсфельд «РБ Спорт».
— Есть мнение, что в этом сезоне «Трактору» не хватает характера.
— Такое ощущение, что «Трактору» не хватает смелости. В смысле, что команда боится проиграть. Поэтому она и не играет в атаку. «Трактор» начинает что-то показывать в нападении, только если уступает в счете. Хотя тренеры и игроки говорят, что установки отсиживаться в обороне нет. Чтобы понимать эту ситуацию, надо находиться внутри команды. Но в «Тракторе» ведь серьезные специалисты работают. Если они уже не могут разобраться, то я не знаю, в чем проблема.
— Если «Трактор» не выйдет в плей-офф, это будет катастрофа?
— Катастрофа — слишком громкое слово. Но с таким бюджетом и составом — большая неудача. Там есть игроки с такими зарплатами, которые хоккеистам «Нефтехимика» даже не снились. Из этих четырех команд «Трактор» — это самая дорогая. Даже подороже некоторых других клубов, которые уверенно попадают в плей-офф. А если команда дорогая, а задачи не решаются, то это некачественная работа всех — менеджмента, тренеров, игроков. Не бывает такого, что это вина только хоккеистов. Или только тренеров, или менеджеров. В такой ситуации виноваты все.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|57
|43
|14
|90
|2
|Локомотив
|57
|34
|23
|76
|3
|ЦСКА
|55
|35
|20
|76
|4
|Торпедо
|56
|36
|20
|76
|5
|Динамо М
|56
|32
|24
|73
|6
|Витязь
|56
|28
|28
|64
|7
|Спартак
|57
|25
|32
|58
|8
|Динамо Мн
|57
|22
|35
|57
|9
|Северсталь
|56
|22
|34
|56
|10
|Куньлунь
|57
|20
|37
|45
|11
|Сочи
|55
|6
|49
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|57
|34
|23
|73
|2
|Ак Барс
|56
|31
|25
|71
|3
|Автомобилист
|55
|31
|24
|70
|4
|Металлург
|55
|30
|25
|69
|5
|Авангард
|55
|32
|23
|68
|6
|Сал. Юлаев
|56
|29
|27
|67
|7
|Адмирал
|56
|28
|28
|63
|8
|Нефтехимик
|56
|26
|30
|56
|9
|Барыс
|58
|25
|33
|56
|10
|Амур
|55
|25
|30
|56
|11
|Трактор
|56
|23
|33
|54
|29.01
|14:00
|
Барыс – Динамо М
|- : -
|29.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|29.01
|17:00
|
Ак Барс – Трактор
|- : -
|29.01
|17:00
|
Локомотив – Автомобилист
|- : -
|29.01
|17:00
|
Витязь – Металлург
|- : -
|29.01
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -