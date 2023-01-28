«Куньлунь» в овертайме победил «Спартак»
«Куньлунь» в овертайме победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
Автором решающей шайбы стал нападающий китайской команды Клифф Пу. Также за «Куньлунь» забивали форварды Девин Броссо и Колин Кэмпбелл.
У «Спартака» голы на счету нападающих Шейна Принса и Данилы Квартальнова.
После этого матча «Куньлунь» занимает 10-е место в таблице Западной конференции (45 очков), «Спартак» сохранил 7-ю строчку на Западе (58).
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«Куньлунь» (Пекин) — «Спартак» (Москва) — 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)
Голы: Броссо — 13 (Кэмпбелл, Вонг), 24:05 — 1:0. Кэмпбелл — 2 (Ловерде), 33:29 — 2:0. Принс — 15 (бол., Хохлачев, Вишневский), 43:23 — 2:1. Квартальнов — 7 (Цыплаков, Талалуев), 44:43 — 2:2. Пу — 11 (бол., Лесли, Юрчо), 63:30 — 3:2.
Нереализованный буллит: Юрчо (Куньлунь), 552:00 (Вратарь).
Вратари: Джурасик — Рибар.
Штраф: 20 — 16.
Броски: 35 (10+11+11+3) — 46 (17+17+10+2).
Судьи: Гамалей, Сергеев.
28 января. Мытищи. Арена Мытищи.
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