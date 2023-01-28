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Сегодня, 19:33

«Куньлунь» в овертайме победил «Спартак»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Куньлунь» в овертайме победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Автором решающей шайбы стал нападающий китайской команды Клифф Пу. Также за «Куньлунь» забивали форварды Девин Броссо и Колин Кэмпбелл.

У «Спартака» голы на счету нападающих Шейна Принса и Данилы Квартальнова.

После этого матча «Куньлунь» занимает 10-е место в таблице Западной конференции (45 очков), «Спартак» сохранил 7-ю строчку на Западе (58).

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«Куньлунь» (Пекин) — «Спартак» (Москва) — 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)

Голы: Броссо — 13 (Кэмпбелл, Вонг), 24:05 — 1:0. Кэмпбелл — 2 (Ловерде), 33:29 — 2:0. Принс — 15 (бол., Хохлачев, Вишневский), 43:23 — 2:1. Квартальнов — 7 (Цыплаков, Талалуев), 44:43 — 2:2. Пу — 11 (бол., Лесли, Юрчо), 63:30 — 3:2.

Нереализованный буллит: Юрчо (Куньлунь), 552:00 (Вратарь).

Вратари: Джурасик — Рибар.

Штраф: 20 — 16.

Броски: 35 (10+11+11+3) — 46 (17+17+10+2).

Судьи: Гамалей, Сергеев.

28 января. Мытищи. Арена Мытищи.

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
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3 ЦСКА 55 35 20 76
4 Торпедо 56 36 20 76
5 Динамо М 56 32 24 73
6 Витязь 56 28 28 64
7 Спартак 57 25 32 58
8 Динамо Мн 57 22 35 57
9 Северсталь 56 22 34 56
10 Куньлунь 57 20 37 45
11 Сочи 55 6 49 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 57 34 23 73
2 Ак Барс 56 31 25 71
3 Автомобилист 55 31 24 70
4 Металлург 55 30 25 69
5 Авангард 55 32 23 68
6 Сал. Юлаев 56 29 27 67
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8 Нефтехимик 56 26 30 56
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