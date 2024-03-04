Защитник минского «Динамо» Хэмилтон: «Мелкие детали сыграли огромную роль в исходе матча»

Защитник минского «Динамо» Роберт Хэмилтон подвел итоги второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина против московского «Динамо» (3:4).

— Неплохо играли, удаления в концовке стали ключевым моментом матча. От игры к игре мы становимся сильнее, будем продолжать в том же духе.

— У московского «Динамо» много сильных сторон, большинство — одна из них. За счет чего можно их побеждать?

— Точно не нужно удаляться. Мы посмотрим видео, разберем еще некоторые моменты, где допустили ошибки и постараемся их исправить.

— Почти весь матч играли без удалений, но в последние 10 минут получили целых два. С чем это связано? Усталость, эмоции?

— 10 минут оставалось, чтобы довести матч до победы. Все играли отлично, но в какой-то момент неправильно сыграли клюшкой. Мелкие детали сыграли огромную роль в исходе матча.

— С каким настроением команда едет в Минск?

— С каждым матчем мы становимся сильнее, в третьем матче покажем еще лучшую игру. На домашней арене будет 15 тысяч наших болельщиков, поддерживающих нас. Это придаст уверенности.

Счет в серии стал 2-0 в пользу московского «Динамо». Третий матч пройдет 6 марта в Минске. Начало — в 19.30 мск.