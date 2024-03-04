Игрок московского «Динамо» Пыленков: «Это плей-офф, легких матчей не будет»

Игрок московского «Динамо» Пыленков подвел итог второй победе над минским «Динамо»

Игрок московского «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:3) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

— Тяжелая игра, хороший соперник. Это плей-офф, легких матчей не будет. Не важно, кто какое место в регулярном чемпионате занял. Все играют только на победу.

— Большинство в конце матча придало уверенности, что сможете выиграть?

— Мы всегда в себе уверены и будем продолжать забивать голы.

— Насколько в Минске может измениться серия? Их домашняя площадка, много болельщиков.

— Это не важно, они тоже кричат «Динамо».

Счет в серии стал 2-0 в пользу московского «Динамо». Третий матч пройдет 6 марта в Минске. Начало — в 19.30 мск.