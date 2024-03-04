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4 марта, 23:17

Форвард московского «Динамо» Уил: «Третий матч будет одним из самых тяжелых»

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Форвард московского «Динамо» Джордан Уил подвел итоги второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина против минского «Динамо» (4:3).

— Почему так начали матч с двух пропущенных?

— Это плей-офф, соперник очень сильно начал наседать. Должен сказать, что не самым лучшим образом начали матч. Но нашли ключ к победе и выиграли.

— С этим же связаны удаления?

— Первые три удаления не совсем понимаю, что там было, спорный для меня случай. Самое главное, что здорово отыграли в меньшинстве, вратарь нас подтащил, и мы выиграли.

— И большинство решило в итоге исход матча.

— Безусловно, словно сыграла бригада большинства, нам нужно быть скромными, думать о своей игре, чтобы не допускать такого в будущем.

— Сейчас счет в серии 2:0. Какое настроение у команды?

— Безусловно, мы в той позиции, в которой хотели быть. За всю свою карьеру, что играл, могу сказать, что третий матч будет одним из самых тяжелых. Эта игра является поворотной для всей серии, либо ты увеличиваешь преимущество до 3-0 или соперник начинает догонять и делает счет 2-1. От этого зависит дальнейшее развитие серии.

Надежда Тонконог

ХК Динамо (Минск)
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1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
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5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
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1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
1 - 1
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
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2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
5. Металлург Мг - Амур
0 - 0
1 - 1
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
1 - 1
1. СКА - Торпедо
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3 - 2
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
5. СКА - Торпедо
0 - 0
1 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
2 - 0
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3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
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Авангард - Лада
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0 - 0
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0 - 0
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
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Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
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Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
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Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
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