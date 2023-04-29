Защитник ЦСКА Макаров: «Мы даже не думали, что можем проиграть. Просто вышли и делали свою работу»

Защитник ЦСКА Николай Макаров поделился впечатлениями от завоевания Кубка Гагарина.

«Невероятные эмоции. Одна из моих мечт осуществилась, это очень круто! А еще у меня есть глобальные мечты, но оставлю их при себе. Хороший, отличный сезон. Для меня это был первый розыгрыш Кубка Гагарина. Спасибо парням, они мне очень сильно помогли. Федоров после первого периода ничего особенного нам не сказал. Вообще не было поводов переживать. Мы даже не думали, что можем проиграть. Просто вышли и делали свою работу», — приводит «РБ Спорт» слова Макарова.

29 апреля московский клуб в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.