Защитник «Ак Барса» Миллер: «Вижу свое будущее в Казани»

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер в интервью «СЭ» после поражения команды в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина против «Автомобилиста» (1:2, 1-4) и вылета из плей-офф подвел итоги сезона для себя и клуба.

— Ужасная концовка сезона. Проигрывать в первом раунде — это явно не то, на что мы рассчитывали. Тяжелый итог, но сейчас мы уже ничего не можем сделать, — сказал Миллер.

— Какие ключевые проблемы вы видите в игре «Ак Барса», помешавшие изменить результат в свою пользу?

— Игра в спецбригадах. Большинство, меньшинство, да и пять на пять соперник выглядел лучше.

— В каком ментальном состоянии была команда после поражений в трех первых играх?

— Это и правда ударило по команде. Но мы смогли перестроиться, настроиться на четвертый матч как на новую игру, отыграть его с чистого листа, не думая о результате в серии. И нам удалась хорошая игра, победили, набрали позитивных эмоций. Но, к сожалению, не смогли реализовать их во что-то большее.

— Сегодня «Ак Барс» смотрелся лучше, чем в первых двух домашних играх?

— Определенно лучше. Мы допустили ошибку в большинстве, что случается. Но смогли быстро забить, неплохо выглядели. Игра шла до одного гола, и его забили не мы. Тяжелый матч, непростой соперник, но мы играли неплохо.

— Вы завершаете свой первый сезон в КХЛ. Что думаете о лиге, о клубе?

— Это невероятная организация, я счастлив быть частью «Ак Барса». КХЛ — серьезная лига, я получил важный опыт и собираюсь вернуться в следующем сезоне с новыми силами. Надеюсь, мы сделаем выводы и выступим лучше.

— Вы видите свое будущее именно в Казани?

— Да, мое будущее в ближайшие годы здесь, я доволен всем как игрок, отличная атмосфера в команде, замечательный коллектив. Мы проиграли, но мы понимаем, над чем нужно работать, и вернемся более сильными, чем были когда-то вообще.

— В следующем сезоне «Ак Барс» будет лучше?

— Мы пройдем первый раунд, я уверен. Надеюсь, выйдем в финал. Индивидуально я тоже планирую прибавлять в своей игре.

22-летний американец провел первый сезон в КХЛ. Его контракт рассчитан до 2026 года.