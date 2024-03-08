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Сегодня, 21:10

Билялетдинов – о вылете «Ак Барса»: «Сезон был турбулентный. Но от обороны мы не играли»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги сезона после поражения клуба от «Автомобилиста» (1-4) в первом раунде серии Кубка Гагарина.

«Я не соглашусь с тем, что у нас были проблемы с прессингом. Вот то, что не могли потом, после построения, преодолеть оборону, тут действительно были вопросы. Мы пытались их решить, но не всегда все получалось. А по поводу их прессинга я не согласен, мы тоже достаточно хорошо прессинговали. Мы не могли реализовать моменты, которые создавали, даже в первых матчах.

Ошибки всегда есть. Просто эти ошибки нужно исправлять. Сезон был не гладким, турбулентным, мы то выигрывали, то проигрывали. Не все так было просто, но мы пытались разобраться. Возможно, на сегодняшний матч тоже повлияло то, что мы не смогли сделать в сезоне. В обороне мы не играли, если вас это интересует, мы атаковали. Достаточно много времени провели в атаке, реализация подвела, с этим согласен. Но от обороны мы не играли. Когда нужно было, играли в обороне, когда надо — в атаке.

Дмитрий Кагарлицкий? Если есть какие-то изменения, значит, они почему-то происходят. Я объясню так», — сказал Билялетдинов.

Под руководством Билялетдинова «Ак Барс» второй раз в своей истории не смог пройти первый раунд плей-офф КХЛ. Ранее это произошло в сезоне-2018/19. Тогда казанский клуб уступил «Авангарду» со счетом 0-4.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
Кубок Гагарина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
2 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
0 - 0
6. Амур - Металлург Мг
0 - 0
2 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
0 - 0
3 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
3 - 1
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3 - 1
Авангард - Лада
Авангард - Лада
3 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
0 - 0
3 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
2 - 3
Результаты / календарь
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11.03
8.03 14:30
Сал. Юлаев – Трактор
 1 : 2
8.03 17:00
Динамо Мн – Динамо М
 2 : 3 ОТ
8.03 17:00
Локомотив – ЦСКА
 6 : 3
8.03 17:00
Ак Барс – Автомобилист
 1 : 2
8.03 17:00
Спартак – Северсталь
 5 : 1
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