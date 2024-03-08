Билялетдинов – о вылете «Ак Барса»: «Сезон был турбулентный. Но от обороны мы не играли»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги сезона после поражения клуба от «Автомобилиста» (1-4) в первом раунде серии Кубка Гагарина.

«Я не соглашусь с тем, что у нас были проблемы с прессингом. Вот то, что не могли потом, после построения, преодолеть оборону, тут действительно были вопросы. Мы пытались их решить, но не всегда все получалось. А по поводу их прессинга я не согласен, мы тоже достаточно хорошо прессинговали. Мы не могли реализовать моменты, которые создавали, даже в первых матчах.

Ошибки всегда есть. Просто эти ошибки нужно исправлять. Сезон был не гладким, турбулентным, мы то выигрывали, то проигрывали. Не все так было просто, но мы пытались разобраться. Возможно, на сегодняшний матч тоже повлияло то, что мы не смогли сделать в сезоне. В обороне мы не играли, если вас это интересует, мы атаковали. Достаточно много времени провели в атаке, реализация подвела, с этим согласен. Но от обороны мы не играли. Когда нужно было, играли в обороне, когда надо — в атаке.

Дмитрий Кагарлицкий? Если есть какие-то изменения, значит, они почему-то происходят. Я объясню так», — сказал Билялетдинов.

Под руководством Билялетдинова «Ак Барс» второй раз в своей истории не смог пройти первый раунд плей-офф КХЛ. Ранее это произошло в сезоне-2018/19. Тогда казанский клуб уступил «Авангарду» со счетом 0-4.