Федоров — о вылете ЦСКА из Кубка Гагарина: «Нужно подумать, как работать и жить дальше»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги серии против «Локомотива» (1-4) в первом раунде Кубка Гагарина.
Армейцы потерпели поражение в пятом матче серии (3:6) и вылетели из Кубка Гагарина. ЦСКА является действующим обладателем трофея.
«Нам было сложно было показать тот уровень, который требуют плей-офф и «Локомотив». Результат закономерен. Нужно многое проанализировать, подумать, как работать и жить дальше», — приводит слова Федорова официальный сайт КХЛ.
Во второй раз в истории КХЛ финалисты прошлого сезона не прошли дальше первого раунда плей-офф.
Источник: КХЛ
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|34
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|7
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|68
|34
|34
|75
|8
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|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
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|Витязь
|68
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|48
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|2 - 2
|
СКА - Торпедо
|3 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|3 - 1
|
Авангард - Лада
|3 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
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|4 - 1
|
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|
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СКА – Торпедо
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