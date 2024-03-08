Федоров — о вылете ЦСКА из Кубка Гагарина: «Нужно подумать, как работать и жить дальше»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги серии против «Локомотива» (1-4) в первом раунде Кубка Гагарина.

Армейцы потерпели поражение в пятом матче серии (3:6) и вылетели из Кубка Гагарина. ЦСКА является действующим обладателем трофея.

«Нам было сложно было показать тот уровень, который требуют плей-офф и «Локомотив». Результат закономерен. Нужно многое проанализировать, подумать, как работать и жить дальше», — приводит слова Федорова официальный сайт КХЛ.

Во второй раз в истории КХЛ финалисты прошлого сезона не прошли дальше первого раунда плей-офф.