Фетисов: «Магнитка» может вырвать серию у ЦСКА, вся борьба еще впереди!»

Вячеслав Фетисов высказался о победе ЦСКА над «Металлургом» в первом матче финала Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу ЦСКА над «Металлургом» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина (3:1).

«Первый матч всегда непредсказуем. У армейцев однозначно было преимущество в психологическом плане, ведь они выиграли сложнейшую серию против СКА. «Магнитка» провела отличный регулярный сезон, но игры в плей-офф это совершенно другое. Они могут вырывать финальную серию у ЦСКА. В этом финале Кубка Гагарина нет фаворита, это точно. Вся борьба еще впереди!» — сказал Фетисов «СЭ».

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1-0.

Вторая игра финальной серии пройдет 20 апреля в Магнитогорске, начало — в 17.00 мск.