Каменский считает, что борьба в серии «Металлурга» с ЦСКА будет упорной

Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил итоги первого матча финальной серии Кубка Гагарина-2022 между «Металлургом» и ЦСКА (1:3).

«Игра была интересная. ЦСКА здорово начали и играли первым номером. «Металлург» очень остро контратаковал. Если бы они забили, то игра была бы совсем другой. Но ЦСКА забил дважды и играл первым номером. Потом у них пошли удаления, которые немного поменяли игру. «Металлург» забил, и ЦСКА пришлось перестраиваться и играть больше от обороны, проще. Судя по командам, борьба будет упорная», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Следующий матч состоится в Магнитогорске 20 апреля. Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.