Быков — о финале Кубка Гагарина: «Не всегда просто сделать последний шаг, чтобы довести серию до победы!»

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал победу «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1 ОТ, 3-0) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

«Пока есть хотя бы один шанс, а он у «Локомотива» есть, остается возможность перевернуть ход серии в свою пользу. И не всегда просто сделать последний шаг, чтобы довести серию до победы! Многое будет зависеть от психологической подготовки игроков обеих команд», — сказал Быков «СЭ».

Четвертая игра финальной серии Кубка Гагарина состоится 24 апреля в Ярославле.