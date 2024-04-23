КХЛ вернула СКА 500 тысяч рублей по делу о штрафе Ротенбергу

КХЛ сообщила, что вернула СКА денежные средства за штраф, наложенный на главного тренера команды Романа Ротенберга.

В октябре прошлого года Ротенберга оштрафовали на 500 тысяч рублей за жест в сторону арбитра после победы над ЦСКА (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

На послематчевой пресс-конференции Ротенберг заявил, что сжатый кулак был просто символом победы в матче. Позже СКА объявил, что успешно оспорил штраф.

«В соответствии с решением НЦСА лига осуществила возврат денежных средств хоккейному клубу СКА. Платежное поручение было исполнено 4 апреля 2024 года», — приводит сообщение КХЛ РИА «Новости.

В сезоне-2023/24 СКА дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где уступил «Автомобилисту» (1-4 в серии).