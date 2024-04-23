Бывший нападающий «Эдмонтона» и «Ванкувера» Кассиан может перейти в «Трактор»

«Трактор» проявляет интерес к бывшему форварду «Эдмонтона» Заку Кассиану, сообщает Telegram-канал Winners Hockey Agency.

По информации источника, челябинский клуб рассматривает игрока на замену одному из легионеров.

В НХЛ 31-летний Кассиан провел 661 матч, в которых набрал 203 (92+111) очка. Канадец выступал за «Баффало», «Ванкувер», «Эдмонтон» и «Аризону». В прошедшем сезоне хоккеист играл за пражскую «Спарту».