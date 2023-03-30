Быков: «Между ЦСКА и СКА будет упорная серия, плей-офф — это совсем не про функциональность, а про психологию»
Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от финала плей-офф Западной конференции КХЛ.
«Я никогда прогнозов не даю, но скажу, что результаты прошлых армейских серий никакого значения сейчас иметь не будут. Как и всегда, будет очень упорная серия с равными шансами. Ярославль психологически оказался не готов забрать серию с ЦСКА, а когда голова в сомнении, то и ноги ватные. И в этом было главное преимущество ЦСКА, ведь плей-офф — это совсем не про функциональность, а про психологию», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.
ЦСКА и СКА начнут финальную серию плей-офф «Запада» КХЛ 2 апреля в Санкт-Петербурге.
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Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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Ак Барс – Авангард
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