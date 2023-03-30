Быков: «Между ЦСКА и СКА будет упорная серия, плей-офф — это совсем не про функциональность, а про психологию»

Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от финала плей-офф Западной конференции КХЛ.

«Я никогда прогнозов не даю, но скажу, что результаты прошлых армейских серий никакого значения сейчас иметь не будут. Как и всегда, будет очень упорная серия с равными шансами. Ярославль психологически оказался не готов забрать серию с ЦСКА, а когда голова в сомнении, то и ноги ватные. И в этом было главное преимущество ЦСКА, ведь плей-офф — это совсем не про функциональность, а про психологию», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.

ЦСКА и СКА начнут финальную серию плей-офф «Запада» КХЛ 2 апреля в Санкт-Петербурге.