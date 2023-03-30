Агент Шумакова: «Тренер в Минске много обещал, а ничего не выполнил»
Известный агент Шуми Бабаев высказался о ситуации вокруг своего клиента нападающего Сергея Шумакова.
«Думаю, нужно просто найти своего тренера, который поможет ему вернуться на свой уровень. Кроме минского «Динамо» у нас еще было предложение из «Адмирала». Может быть, здесь и моя ошибка, что мы сделали неправильный выбор. Из Минска лично звонил главный тренер Крэйг Вудкрофт и много всего обещал, а в итоге ничего не выполнил. В очередной раз обманули парня. Наверное, стоило принять предложение «Адмирала», игра в этой команде больше бы ему помогла. Хотя сам Леонид Тамбиев не звонил и не выражал личную заинтересованность в отличие от Вудкрофта. По сути, все решил именно звонок», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».
В этом сезоне КХЛ форвард выступал за «Трактор» и минское «Динамо».
|Финалы конференций
|Счет в серии
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СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
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Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
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ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
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ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
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Авангард - Сибирь
|4 - 1
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Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
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СКА - Динамо Мн
|4 - 2
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Локомотив - Витязь
|4 - 1
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Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|1.04
|17:00
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Ак Барс – Авангард
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