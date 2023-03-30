Агент Шумакова: «Тренер в Минске много обещал, а ничего не выполнил»

Известный агент Шуми Бабаев высказался о ситуации вокруг своего клиента нападающего Сергея Шумакова.

«Думаю, нужно просто найти своего тренера, который поможет ему вернуться на свой уровень. Кроме минского «Динамо» у нас еще было предложение из «Адмирала». Может быть, здесь и моя ошибка, что мы сделали неправильный выбор. Из Минска лично звонил главный тренер Крэйг Вудкрофт и много всего обещал, а в итоге ничего не выполнил. В очередной раз обманули парня. Наверное, стоило принять предложение «Адмирала», игра в этой команде больше бы ему помогла. Хотя сам Леонид Тамбиев не звонил и не выражал личную заинтересованность в отличие от Вудкрофта. По сути, все решил именно звонок», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

В этом сезоне КХЛ форвард выступал за «Трактор» и минское «Динамо».