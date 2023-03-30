Меньшиков — о противостоянии ЦСКА — СКА: «Четырех матчей тут не хватит»
Бронзовый призер чемпионата СССР 1971 года в составе СКА Константин Меньшиков считает, что финале Западной конференции плей-офф КХЛ петербургской команды будет сложнее пройти ЦСКА.
— ЦСКА в прошлом сезоне вообще-то выиграли Кубок Гагарина. СКА идет «вторым номером» в этой дуэли. Серия будет сложная. ЦСКА играет в более современный канадский хоккей. Много столкновений, силовой борьбы, агрессивной игры. Команды ЦСКА и СКА — примерно равные, но в то же время разные. Победит тот, у кого получится показать свою лучшую игру. Четырех матчей тут не хватит.
— Какие козыри у СКА?
— У СКА более техничные, тонкие игроки — такие, как Гусев, Хайруллин. В то же время это более легковесная команда. ЦСКА — машина. Помните, как Сергей Федоров играл? Мощный, техничный, катил хорошо, держал на плечах всю пятерку. Вот и команда у него такая же. Кстати, у Федорова — три перстня обладателя Кубка Стэнли. У Романа Ротенберга таких перстней нет, разве что как у менеджера. Тоже фактор. Но будет интересная борьба, — заявил Меньшиков «РБ Спорт».
ЦСКА и СКА сыграют в финале Западной конференции в седьмой раз. Первый матч серии состоится 2 апреля.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|1.04
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|- : -