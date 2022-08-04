Вудкрофт: «У Емелина не было желания сыграть грязно. Он не желал Мичкову ничего плохого»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал силовой прием защитника Алексея Емелина на форварде сборной России U25 Матвее Мичкове в матче предсезонного турнира Лига ставок Sochi Hockey Open.

— Ключевой момент матча — силовой прием Алексея Емелина на Матвее Мичкове. Это тренерская установка — играли жестко или выбор Алексея в конкретном эпизоде?

— Посмотрите на состав сборной России. Там собраны мастеровитые игроки. Они любят прорываться в центральную зону и рисовать красивые комбинации. В разговоре перед игрой мы решили, что хотим противодействовать этому и играть жестче против хоккеистов, которые стараются ворваться в середину. Алексей Емелин — опытный игрок. На мой взгляд, он провел чистый силовой прием. Как тренеру, мне бы не хотелось, чтобы кто-то пострадал в такой ситуации. Желаю Матвею скорейшего выздоровления. Обратите внимание, что это стиль игры Алексея на протяжении всей карьеры. Он опытный игрок. Алексей не только действовал жестко в том эпизоде, но и передал посыл другой команде, что вам будет сложно забираться в центр.

— Владимир Филатов сказал, что силовой прием Емелина — неправильный способ воспитания молодежи. Можно ли было избежать столкновения? Матвей отправился на обследование.

— Я не пересматривал эпизод после игры. Возможно, тренер сборной России просмотрел момент и сформировал свое мнение. В любом случае я уверен, что у Емелина не было желания сыграть грязно. Алексей — профессионал. Это его стиль игры. Он не желал Мичкову ничего плохого.