Мичков прихрамывая покинул арену после матча с минским «Динамо»

Капитан сборной России U25 Матвей Мичков прихрамывая покинул арену в Сочи после матча с минским «Динамо» в рамках предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.

В одном из эпизодов встречи защитник минчан Алексей Емелин провел силовой прием на 17-летнем Мичкове. Матвей не смог продолжить игру и покинул лед.

Позднее «СЭ» сообщал, что хоккеиста увезли на МРТ после силового приема Емелина.

«Динамо» обыграло сборную России U25 со счетом 5:3, Мичков не отличился результативными действиями.