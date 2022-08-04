Защитник минского «Динамо» Алексей Емелин прокомментировал инцидент с его участием в матче против сборной России U25 в рамках предсезонного турнира.

Во время игры Емелин провел силовой прием против 17-летнего Матвея Мичкова, который после этого не смог продолжить игру.

— Коленом в колено не бил. Считаю, это был чистый силовой прием. Я перекрывал центр, он хотел обыграть, мы столкнулись.

— Все говорят, что это было на грани. Стоило ли такого молодого на таком турнире...

— А как вы считаете, я должен был пропустить игрока в центр? Чтобы потом сказали: «Емелин уже не тот, старый, пора его списывать, его уже молодые обыгрывают».

— Когда вам было столько же лет, как Мичкову, против вас так же играли?

— Играли. Бывало и пожестче.

— Матвей поехал на обследование, непонятно, что с ним.

— Мне очень жаль. Если он получил травму, конечно, это плохо, но, повторюсь, это хоккей. Если игрок идет в центр, он должен понимать, что все серьезно.

После матча Мичков покинул арену хромая. Хоккеиста отправили на МРТ, чтобы выявить серьезность повреждения.