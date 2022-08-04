Емелин жестко встретил силовым приемом 17-летнего Мичкова на турнире в Сочи

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Минское «Динамо» в матче предсезонного турнира в Сочи встречается со сборной России U25.

В одном из эпизодов встречи защитник минчан Алексей Емелин провел силовой прием на 17-летнем капитане национальной команды Матвее Мичкове.

Емелин присоединился к «Динамо» летом 2022 года. 36-летний россиянин подписал с командой однолетний контракт.