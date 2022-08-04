Мичкова увезли на МРТ после силового приема Емелина

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Как стало известно «СЭ», нападающего Матвея Мичкова увезли на МРТ.

Игрок сборной России до 25 лет покинул лед после силового приема защитника минского «Динамо» Алексея Емелина.

Минское «Динамо» в матче предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open обыграло сборную России U25 со счетом 5:3.

Емелин присоединился к «Динамо» летом 2022 года. 36-летний россиянин подписал с командой однолетний контракт.