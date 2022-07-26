Подготовка дела вратаря Федотова к судебному разбирательству начнется 11 августа

Всеволожский городской суд Ленинградской области начнет подготовку дела вратаря Ивана Федотова к судебному разбирательству 11 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на электронную картотеку суда.

Исковое заявление 25-летнего россиянина было принято к производству 21 июля.

Вратарь был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Защита Федотова подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. Также защита россиянина обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.

В 2022 году Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а вместе со сборной России выиграл серебряные медали Олимпийских игр. По итогам прошедшего сезона он был признан лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги.

7 мая «Филадельфия» объявила о подписании однолетнего контракта с вратарем. Его соглашение с московским клубом истекло в апреле.