Щитов: «На Олимпиаде Каменский контузил Гашека броском, после этого у чеха с головой непорядок»
Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов прокомментировал последние высказывания экс-вратаря московского клуба Доминика Гашека.
57-летний чех требует ввести закон, запрещающий гражданам Чехии работать в России, и призывает за его неисполнение сажать спортсменов в тюрьму на 15 лет.
«Гашек просто хочет привлечь к себе внимание, — приводит слова Щитова «РБ Спорт». — Возможно, думает занять какой-то пост в правительстве Чехии. Но Доминик должен понимать, что некрасиво смешивать спорт и политику. Он был прекрасным вратарем, но хороший человек и хороший хоккеист — это разные вещи. Никто из видных российских игроков ему не отвечает. Все считают, что мы великодушная нация и не должны реагировать, когда какая-то собака тявкает. Возможно, это и правильно. Не поедут чехи в Россию — ничего страшного не произойдет. Такое решение, прежде всего, ударит по самим чешским хоккеистам. Мы лично против них ничего не имеем».
Экс-защитник ответил на вопрос о том, почему Гашек так обозлился на Россию.
«Гашек играл в России и зарабатывал хорошие деньги. Не знаю, что ему тут не понравилось. У меня одно объяснение. На Олимпиаде Каменский контузил Гашека броском, после этого у чеха с головой непорядок», — рассказал он.
Чешский вратарь выступал за «Спартак» с 2010 по 2011 год. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли, а также олимпийским чемпионом.
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