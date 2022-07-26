Главный арбитр КХЛ оценил, как прошел тренировочный сбор судей лиги перед стартом нового сезона

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов оценил, как прошел тренировочный сбор арбитров лиги перед стартом нового сезона.

«Все друг друга знают, ребята тепло приняли новых коллег, с кем-то из них уже были знакомы. Очередной судейский турнир, который мы провели, помог ребятам разных возрастов сплотиться в определенных вещах. В плане коллектива это очень сильно помогло. Довольны самоотдачей и работой ребят, за исключением показателей по физподготовке двух новых привлеченных арбитров, которые не сдали по одному тесту из множества. Думаю, что по итогам сборов их у нас не будет в этом году», — цитирует Алексея Анисимова сайт КХЛ.

Анисимов также подчеркнул, что несколько новичков обязательно получат шанс дебютировать в лиге.

«У нас есть «двусторонние контракты», как мы их называем — это означает, что новые ребята будут работать и в КХЛ, и в ВХЛ. Мы проанализируем их показатели на сборах, в ближайшее время состоится совещание Департамента судейства, где будет принято окончательное решение. Скажу так — не все из новичков, кто приехал на сборы, получат шанс проявить себя в КХЛ. Скорее всего, все идет к тому, что мы возьмем в новый сезон по четыре главных и линейных арбитров», — добавил Анисимов.