Вратарю сборной России Федотову стало плохо в военкомате, его увезли на «скорой»

Вратарю сборной России Ивану Федотову стало плохо в военкомате, его увезли на машине скорой помощи. В Telegram-канале издания появилось видео того, как спортсмена увозят из военкомата.

Сегодня, 1 июля, хоккеист был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. Позже появился ролик задержания голкипера. За игроком прибыли сразу четыре автомобиля. Его попросили пройти в машину, чтобы доставить в военный комиссариат.