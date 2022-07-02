Галиев: «Счастлив вернуться в «Ак Барс». У нас собирается команда, которой мы пойдем за Кубком Гагарина»

Нападающий Станислав Галиев прокомментировал возвращение в «Ак Барс».

В пятницу, 1 июля, казанский клуб объявил о подписании контракта с 30-летним россиянином до конца сезона-2022/23.

«Я счастлив вернуться в «Ак Барс», — приводит слова Галиева официальный сайт казанцев. — Долго этого ждал и надеялся, что все получится. Спасибо обоим клубам за такой хороший итог. Я всегда любил Казань, соскучился по городу, болельщикам, друзьям и знакомым, вкусной еде. Ожидания от следующего сезона большие, у нас собирается команда, которой мы пойдем за Кубком Гагарина. Других задач у «Ак Барса» никогда не было».

Напомним, что нападающий выступал за «Ак Барс» в с 2017 по 2021 год. В сезоне-2017/18 он выиграл с казанским клубом Кубок Гагарина и стал лучшим снайпером плей-офф.

Прошедший сезон Галиев провел в московском «Динамо». В его активе 42 (25+17) очка в 47 матчах регулярного чемпионата и шесть (6+0) очков в 11 встречах Кубка Гагарина в прошедшем сезоне.