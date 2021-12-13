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Воронков будет восстанавливаться около месяца после силового приема от Хохрякова

16:53
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о сроках восстановления нападающего казанцев Дмитрия Воронкова.

«Восстановление Воронкова займет около месяца. Решение дисциплинарного комитета о дисквалификации не вправе оценивать», — приводит слова Валиуллина «Чемпионат».

В воскресенье, 12 декабря, на 37-й минуте матча против «Салавата Юлаева» (2:4) форвард уфимского клуба Петр Хохряков совершил силовой прием против Воронкова.

В результате 21-летнего нападающего унесли на носилках и доставили в больницу.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4544231-stal-izvesten-srok-vosstanovleniya-voronkova-posle-silovogo-priyoma-ot-hohryakova.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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