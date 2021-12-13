Воронков будет восстанавливаться около месяца после силового приема от Хохрякова

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о сроках восстановления нападающего казанцев Дмитрия Воронкова.

«Восстановление Воронкова займет около месяца. Решение дисциплинарного комитета о дисквалификации не вправе оценивать», — приводит слова Валиуллина «Чемпионат».

В воскресенье, 12 декабря, на 37-й минуте матча против «Салавата Юлаева» (2:4) форвард уфимского клуба Петр Хохряков совершил силовой прием против Воронкова.

В результате 21-летнего нападающего унесли на носилках и доставили в больницу.