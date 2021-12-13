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Хохряков о травме Воронкова: «Я не шел его убивать. Злого умысла у меня не было»

17:14
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Нападающий «Салавата Юлаева» Петр Хохряков в интервью «СЭ» прокомментировал силовой прием против форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова, после которого игрок казанцев на носилках покинул лед и был отправлен в больницу.

«Диме сразу написал, извинился, пожелал здоровья. Он ответил, чтобы я не парился, сотрясения нет. Решение СДК комментировать не берусь. Так решили и решили. Но момент помню хорошо. Он получил шайбу в средней зоне, решил подпустить меня в центр, а потом стал обходить. Я не шел его убивать, просто применил силовой прием. Да, последствия тяжелые, но он ударился о лед, видимо, потерял сознание, когда столкнулись. Злого умысла у меня не было. Дополнительных выходных я не получу, буду тренироваться», — сказал Хохряков.

Напомним, что нападающий «Салавата» получил пятиматчевую дисквалификацию за этот силовой прием от КХЛ.

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Алексей Шевченко все материалы автора
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