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Андрея Назарова дисквалифицировали на один матч КХЛ

16:49
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал на одну игру главного тренера «Сочи» Андрея Назарова по итогам матча регулярного чемпионата с «Северсталью».

«Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров во время матча с «Северсталью» был наказан по п. 2.2. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, в соответствии с которым на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

Специалист отстранен в соответствие с пунктом 2.2. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ: «Представитель команды использует имя судьи в сочетании с любыми громогласными высказываниями или использует непристойные, нецензурные или оскорбительные выражения в адрес судей или кого-либо».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/13/494568.html

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Иван Шитик все материалы автора
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