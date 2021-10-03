Воробьев рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев заявил, что чувствует себя нормально после заражения коронавирусной инфекцией.

«Сдал два теста, один положительный, жду результатов второго, — сказал Воробьев ТАСС. — Сейчас не чувствую запаха, но, надеюсь, будет все нормально. Нахожусь с командой в Москве. Чувствую себя нормально».

В воскресенье пресс-служба «Металлурга» сообщила, что первый тест Воробьева на коронавирус дал положительный результат. В данный момент 46-летний специалист находится на самоизоляции и ждет результат второго теста.