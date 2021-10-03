Воробьев рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом
17:02
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев заявил, что чувствует себя нормально после заражения коронавирусной инфекцией.
«Сдал два теста, один положительный, жду результатов второго, — сказал Воробьев ТАСС. — Сейчас не чувствую запаха, но, надеюсь, будет все нормально. Нахожусь с командой в Москве. Чувствую себя нормально».
В воскресенье пресс-служба «Металлурга» сообщила, что первый тест Воробьева на коронавирус дал положительный результат. В данный момент 46-летний специалист находится на самоизоляции и ждет результат второго теста.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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