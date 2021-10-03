Главный тренер «Металлурга» сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев сдал положительный тест на коронавирус, сообщается в Twitter команды.

?? Илья Воробьёв сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус. Сейчас главный тренер «Металлурга» находится на самоизоляции, при этом был сдан второй тест, чтобы исключить ложноположительные результаты.



Руководить командой в сегодняшней игре будет Марк Френч. pic.twitter.com/JrlEJVYN5C — HCMETALLURG (@MetallurgMgn) October 3, 2021

«Илья Воробьев сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус. Сейчас главный тренер «Металлурга» находится на самоизоляции, при этом был сдан второй тест, чтобы исключить ложноположительные результаты», — говорится в сообщении «Магнитки».

Отмечается, что у специалиста, который ранее вакцинировался от COVID-19, симптомы болезни отсутствуют, самочувствие нормальное.