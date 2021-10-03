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Главный тренер «Металлурга» сдал положительный тест на коронавирус

15:50
Илья Воробьев. Фото photo.khl.ru
Илья Воробьев. Фото photo.khl.ru
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев сдал положительный тест на коронавирус, сообщается в Twitter команды.

«Илья Воробьев сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус. Сейчас главный тренер «Металлурга» находится на самоизоляции, при этом был сдан второй тест, чтобы исключить ложноположительные результаты», — говорится в сообщении «Магнитки».

Отмечается, что у специалиста, который ранее вакцинировался от COVID-19, симптомы болезни отсутствуют, самочувствие нормальное.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное