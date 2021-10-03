КХЛ: расписание и результаты 3 октября
09:00
Сегодня, 3 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдет шесть матчей.
«Ак Барс» — «Салават Юлаев«
17:00.
«Динамо» М — «Металлург»
17:00
«Локомотив» — «Барыс»
17:00
СКА — «Нефтехимик»
17:00
«Сочи» — «Динамо Мн»
17:00
Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ
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