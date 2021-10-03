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КХЛ: расписание и результаты 3 октября

09:00
Сегодня, 3 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдет шесть матчей. Фото photo.khl.ru
Сегодня, 3 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдет шесть матчей. Фото photo.khl.ru
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Сегодня, 3 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдет шесть матчей.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев«
17:00.

«Динамо» М — «Металлург»
17:00

«Локомотив» — «Барыс»
17:00

СКА — «Нефтехимик»
17:00

«Сочи» — «Динамо Мн»
17:00

«Спартак» — «Северсталь»
17:00

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
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