Владимир Антипов: «Серия «Салават Юлаев» — «Адмирал» продлится долго — шесть-семь матчей»

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Антипов высказался о поражении уфимской команды от «Адмирала» в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ (1:2 ОТ).

«Серия интересная. Думаю, команды равного уровня. Серия продлится долго — шесть-семь матчей. То, что «Адмирал» победил в первой игре, не удивляет. Команда весь сезон доказывала, что может играть с любым соперником», — приводит «РБ Спорт» слова Антипова.

Также он назвал преимущества каждой из команд.

«Преимущества «Салавата Юлаева» — это реализация моментов и большинства. У «Адмирала» — дисциплина, терпение и самоотдача», — добавил Антипов.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Адмирала». Следующая встреча команд состоится в Уфе 3 марта.