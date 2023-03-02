«Автомобилист» обыграл «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ
«Автомобилист» дома победил «Металлург» в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ — 4:2.
В составе «магнитки» отличились Артем Минулин и Николай Голдобин.
За «Автомобилист» забросили Григорий Белоусов, Ник Эберт, Кертис Волк и Сергей Широков.
Екатеринбуржская команда повела в серии со счетом 1-0. Вторая игра состоится 4 марта.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Первый матч.
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Голы: Минулин — 1, 17:14 — 0:1. Белоусов — 1, 19:31 — 1:1. Эберт — 1 (Волк, Макеев), 26:48 — 2:1. Голдобин — 1 (Лайпсик, Майе), 29:02 — 2:2. Волк — 1 (бол., Широков, Мэйсек), 40:45 — 3:2. Широков — 1 (Голышев), 48:37 — 4:2.
Вратари: Маттссон — Кошечкин (57:19 — 59:53).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 32 (7+18+7) — 30 (11+9+10).
Судьи: Бирин, Наумов.
2 марта. Екатеринбург. Уралец.
Счет в серии: 1-0.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|2.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|4 : 2
|2.03
|17:00
|
Авангард – Сибирь
|1 : 2 ОТ
|2.03
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|2.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -