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«Ак Барс» обыграл в овертайме «Витязь»

22:02
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«Ак Барс» победил в овертайме «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

За «Ак Барс» забил Пер Линдхольм. Победную шайбу отправил в ворота Кристиан Хенкель.

У «Витязя» отличился Дэниел Одетт.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Линдхольм — 2 (Коваленко, Журавлев), 12:27 — 0:1. Одетт — 3 (бол., Оямяки), 46:47 — 1:1. Хенкель — 1 (Кагарлицкий), 63:34 — 1:2.

Вратари: Ежов — Бобков.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 22 (8+9+3+2) — 34 (12+12+8+2).

Судьи: Франо, Хрибик.

10 сентября. Подольск. ЛД «Витязь».

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Екатерина Савостина все материалы автора

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