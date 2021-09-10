«Ак Барс» обыграл в овертайме «Витязь»
22:02
«Ак Барс» победил в овертайме «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).
За «Ак Барс» забил Пер Линдхольм. Победную шайбу отправил в ворота Кристиан Хенкель.
У «Витязя» отличился Дэниел Одетт.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: Линдхольм — 2 (Коваленко, Журавлев), 12:27 — 0:1. Одетт — 3 (бол., Оямяки), 46:47 — 1:1. Хенкель — 1 (Кагарлицкий), 63:34 — 1:2.
Вратари: Ежов — Бобков.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 22 (8+9+3+2) — 34 (12+12+8+2).
Судьи: Франо, Хрибик.
10 сентября. Подольск. ЛД «Витязь».
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю