Сергей Федоров о победе над «Локомотивом»: «Мы справились со своей задачей

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Быстрая хорошая игра. Отличный соперник. Играли примерно в том же стиле, что и мы: агрессивно, напористо. Мобильная команда. Считаю, что мы справились со своей задачей. Опять несколько травм у нас, играли короткой лавкой. Ребята молодцы.

О большом количестве травмированных игроков:

— В общем то, мы ведем определенный анализ, почему так. Это игровые моменты, самопожертвование, игра от ножа. Я не думаю, что это какой-то случай или следствие чего-то. Мы не ожидали такого в самом начале сезона. Мы сделали большой объем работы в очень сжатые сроки. Хотя команды очень неплохо и даже хорошо смотрится в движении. Это наши эмоции, победить, хорошо сыграть.

Хотелось бы верить, что те игроки, которые находятся в списке травмированных, выйдут, как только, так сразу. Но на следующей игре вряд ли вы сможете увидеть на площадке кого-то из тех кто в этом списке.

О Гуськове:

— Вы знаете, честно, далеко не думал. Мы будем исходить из реальной ситуации. В данный момент Матвей показывает взрослый хоккей, продолжает прогрессировать, получает тот опыт, который дорогого стоит.

Об ошибке Сергеева:

— Этот случай можно отнести к несчастным. И для него, и дня нас это было неожиданностью. Хоккей — игра быстрая, какие-то мысли убежали вперед, а тело не среагировало на это. Я думаю, что это эмоции, напряжение матча, концентрация. Такие случаи бывают, достаточно редко, но бывают.

(Надежда Тонконог)