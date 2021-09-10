Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Сергей Федоров о победе над «Локомотивом»: «Мы справились со своей задачей

10 сентября 2021, 23:11
Теги:

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Быстрая хорошая игра. Отличный соперник. Играли примерно в том же стиле, что и мы: агрессивно, напористо. Мобильная команда. Считаю, что мы справились со своей задачей. Опять несколько травм у нас, играли короткой лавкой. Ребята молодцы.

О большом количестве травмированных игроков:

— В общем то, мы ведем определенный анализ, почему так. Это игровые моменты, самопожертвование, игра от ножа. Я не думаю, что это какой-то случай или следствие чего-то. Мы не ожидали такого в самом начале сезона. Мы сделали большой объем работы в очень сжатые сроки. Хотя команды очень неплохо и даже хорошо смотрится в движении. Это наши эмоции, победить, хорошо сыграть.

Хотелось бы верить, что те игроки, которые находятся в списке травмированных, выйдут, как только, так сразу. Но на следующей игре вряд ли вы сможете увидеть на площадке кого-то из тех кто в этом списке.

О Гуськове:

— Вы знаете, честно, далеко не думал. Мы будем исходить из реальной ситуации. В данный момент Матвей показывает взрослый хоккей, продолжает прогрессировать, получает тот опыт, который дорогого стоит.

Об ошибке Сергеева:

— Этот случай можно отнести к несчастным. И для него, и дня нас это было неожиданностью. Хоккей — игра быстрая, какие-то мысли убежали вперед, а тело не среагировало на это. Я думаю, что это эмоции, напряжение матча, концентрация. Такие случаи бывают, достаточно редко, но бывают.

(Надежда Тонконог)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин-2021: расписание и результаты матчей плей-офф
Сборная Украины по волейболу получит 10 миллионов гривен за победу над Россией
Загитова будет ведущей вместе с Медведевой, а для Соловьева нашли новую Бузову? Чем удивит новый «Ледниковый период»
Италия обыграла Чехию на чемпионате Европы
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
1
Офсайд