Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов после победы над московским «Динамо» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.

— Любой гол — это приятно, — приводит слова Тихонова пресс-служба казанцев. — Там я не так много сделал: защитник здорово бросил, я на миллиметры коснулся — можно сказать, что шайба сама попала в клюшку. Получается, мне на счет гол. Спасибо ему (защитнику) — до этого у меня было много моментов, но не заходило, а сейчас такой, можно сказать, удачный гол. Надеюсь, что дальше будет поувереннее.

Следующий матч против СКА? Я всегда очень жду таких интересных матчей, особенно, против своей бывшей команды. Даже когда с «Северсталью» встречаемся, тоже интересно — это дополнительная мотивация. Скорее бы эта игра в Петербурге.

«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» и одержал восьмую победу в девяти матчах