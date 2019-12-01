«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» и одержал восьмую победу в девяти матчах

«Ак Барс» дома одержал победу над московским «Динамо» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Казани.

В составе команды Дмитрия Квартальнова дублем отметился нападающий Михаил Глухов, по разу отличились — форварды Виктор Тихонов, Артем Галимов, Станислав Галиев.

У «Динамо» забили нападающие Илья Круглов и Максим Афиногенов.

Для «Ак Барса» эта победа стала восьмой в девяти последних играх.

«Ак Барс» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» — 43 балла и третья строчка (Западная).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «ХК Динамо» (Москва) — 5:2 (4:1, 1:1, 0:0)

Голы: Тихонов — 2 (Викстранд), 7:54 — 1:0. Глухов — 3 (Педан, Э. Галимов), 9:06 — 2:0. Глухов — 4 (Викстранд, Лукоянов), 11:54 — 3:0. Круглов — 2 (В. Ефремов, Моисеев), 12:16 — 3:1. Ар. Галимов — 7 (Ли), 15:16 — 4:1. Афиногенов — 5 (Миронов, Индрашис), 21:18 — 4:2. Галиев — 9 (бол., Хенкель), 38:03 — 5:2.

Вратари: Рейдеборн — Бочаров (Еременко, 11:54).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 48 (21+18+9) — 23 (8+9+6).

Судьи: Одиньш, Сидоренко.

1 декабря. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

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