В «Металлурге» сообщили, что Юров не имеет проблем с призывом в армию

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что форвард команды Данила Юров не имеет проблем с призывом в армию, поскольку учится в колледже.

В четверг, 7 июля, 18-летний россиянин был выбран «Миннесотой» под 24-м номером в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 2022. Этот драфт-пик стал наивысшим выбором игрока из России в истории клуба. У форварда остался год по контракту с магнитогорским клубом.

«Юров учится в колледже, поэтому на три года к нему вопросов нет, — приводит слова Ласькова ТАСС. — Раз этот вопрос поднялся, я надеюсь, что придут к такому решению, как в Швейцарии, Финляндии, Швеции, где игроков отправляют летом на сборы. У нас для этого все есть».

Вице-президент «Металлурга» отметил, что в Чебаркуле есть полигон, куда отправляют студентов на сборы с военных кафедр.

«Там можно ознакомиться с начальной военной подготовкой, навыками военного дела», — подытожил он.

Юров является воспитанником магнитогорского клуба. Последние три сезона форвард выступал как в основной команде, так и в клубе Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Стальные лисы». В прошлом сезоне россиянин провел в КХЛ за «Металлург» 21 матч, но не отметился результативными действиями. В МХЛ он сыграл в 23 встречах, набрав 36 очков (13+23).

В составе сборной России Юров стал серебряным призером чемпионата мира 2021 года среди юниоров.