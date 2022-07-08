В «Металлурге» заявили, что Юрову предоставят шансы стать игроком основного состава

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что в клубе предоставит все шансы выбранному в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) форварду Даниле Юрову стать игроком основного состава.

В четверг, 7 июля, 18-летний россиянин был выбран «Миннесотой» под 24-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2022. Этот драфт-пик стал наивысшим выбором игрока из России в истории клуба. У форварда остался год по контракту с магнитогорским клубом.

«Понятно, что мы ожидали попадание Юрова в первый раунд, — приводит слова Ласькова ТАСС. — Предварительно говорилось, что Данилу выберет «Баффало», но я считаю, что это команда не того стиля, в котором он играет. А «Миннесота», где выступает Капризов — это игровая команда, но я думаю, что Юрову еще надо немного окрепнуть, поехать в НХЛ более подготовленным«.

Вице-президент «Металлурга» отметил, что Юров является мыслящим и видящим площадку игроком.

«В этом году Юров у нас будет играть в основном составе, уже не 13-м нападающим, а как положено. Мы дадим ему все шансы окрепнуть, а там уже его выбор», — подытожил он.

Юров является воспитанником магнитогорского клуба. Последние три сезона форвард выступал как в основной команде, так и в клубе Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Стальные лисы». В прошлом сезоне россиянин провел в КХЛ за «Металлург» 21 матч, но не отметился результативными действиями. В МХЛ он сыграл в 23 встречах, набрав 36 очков (13+23).

В составе сборной России Юров стал серебряным призером чемпионата мира 2021 года среди юниоров.