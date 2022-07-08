Трех хоккеистов будут судить за взятки для получения отсрочки от армии

Ленинский суд Уфы зарегистрировал материалы уголовных дел о даче взятки в крупном размере против Анвара Сулейманова, Владислава Лукина и Михаила Воробьева.

«В Ленинский районный суд поступили материалы уголовных дел по части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки) против трех хоккеистов. Дата рассмотрения еще не назначена. По закону у судьи для этого есть время, так как по решению следователя хоккеисты находятся под подпиской о невыезде», — рассказали РИА «Новости» в суде.

Сулейманов на данный момент выступает за «Салават Юлаев», Владислав Лукин и Михаил Воробьев — за «Адмирал» и СКА соответственно.